L’Amerigo Vespucci è arrivata a Genova per la festa della Marina Militare

Genova – A quasi due anni di distanza da quel 1° luglio 2023 che diede inizio al suo tour in giro per il mondo, la Nave Amerigo Vespucci è arrivata a Genova e intorno alle ore 9 di questa mattina, martedì 10 giugno, ha attratto a Ponte Parodi.

Quella che è considerata come ‘La nave più bella del mondo’ è approdata nel capoluogo ligure in occasione della Festa della Marina Militare e ad accoglierla ci sono il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla seconda visita a Genova in neanche due mesi dopo quella effettuata in occasione del 25 aprile, e le Frecce Tricolori, che sorvoleranno sui tetti nella città nella tarda mattinata.

Nel corso del suo tour mondiale, l’Amerigo Vespucci ha percorso circa 50mila miglia nautiche, attraccando in 53 porti in giro per il mondo, toccando 32 diversi paesi in 5 continenti.

Tra le importanti cariche che presenzieranno all’evento oltre a Mattarella, ci sono anche Guido Crosetto, Ministro della Difesa, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. Inoltre, presenti anche Marco Bucci e Silvia Salis.

Al suo arrivo, il Presidente della Repubblica riceverà il saluto dei mezzi della Marina Militare: Nave Trieste, Nave Vulcano, Nave San Giusto, Nave Morosini, Nave Diciotti, Nave Cavour, Nave Margottini, Nave Chioggia, Nave Tedeschi e del Sommergibile Scirè.

——————————————————————————————————

