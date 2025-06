Genova, rapina e aggredisce un pensionato: arrestato un 30enne

Genova – Si è avvicinato ad un 70enne che stava camminando da solo, gli ha intimato di consegnargli del denaro e, al rifiuto, l’ha aggredito fisicamente, spingendolo contro la saracinesca di un negozio, strappandogli la collanina d’oro che la vittima aveva al collo e dandosi rapidamente alla fuga.

L’episodio di violenza risale alla notte appena trascorsa e il presunto responsabile sarebbe un uomo di 30 anni con diversi precedenti di polizia.

Dopo aver rapinato e aggredito il pensionato, l’uomo si è rapidamente dato alla fuga ed è salito a bordo di un autobus Amt. Alcuni passeggeri del mezzo pubblico che avevano assistito alla scena dai finestrini hanno rapidamente contattato i carabinieri, fornendo informazioni utili per intercettare in tempo il bus.

Così è stato fatto e nel giro di pochi minuti i militari dell’arma hanno fermato la corsa dell’autobus, sono saliti a bordo e hanno tratto in arresto il 30enne, che dovrà adesso rispondere dell’accusa di rapina aggravata. La collanina d’oro che è stata recuperata è stata successivamente riconsegnata ai legittimi proprietari.

