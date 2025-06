Riva Ligure, incidente sul lavoro: operaio 35enne trasportato all’ospedale

Riva Ligure (Imperia) – Un incidente sul lavoro si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi nell’imperiese. É accaduto a Riva Ligure, nei pressi del cantiere nautico, dove un operaio che stava lavorando su una scala ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduto a terra, facendo un volo di alcuni metri.

L’impatto con il terreno è stato piuttosto violento e ha causato il ferimento dell’uomo, che ha riportato alcuni traumi e la probabile frattura di un arto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Dopo aver effettuato tutte le cure nei confronti dell’uomo, si è organizzato il trasporto all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo, quello di media gravità. L’uomo, quindi, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono stati effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria turismo

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]