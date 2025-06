Camion perde carico sull’autostrada A7 Genova-Milano, code e rallentamenti

Isola del Cantone (Genova) – Ancora un grave incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano ed ancora problemi per il traffico diretto verso Genova questa mattina. Un camion in viaggio tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, in direzione mare, ha perso parte del carico che si è disperso sulla carreggiata ed è finito nel sottostante torrente Scrivia.

Il traffico si è bloccato e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia stradale che cerca di ridurre, per quanto possibile, i disagi per il traffico.

Lunghe code vengono segnalate in zona e presumibilmente proseguiranno sino alla bonifica del trato di autostrada.

Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente ma potrebbe esserci stato uno spostamento del carico del mezzo pesante che ha poi sfondato le paratie laterali precipitando a terra.

Fortunatamente non risultano mezzi colpiti dal materiale caduto.

L’incidente è avvenuto sul viadotto Bissara, intorno alle 7 del mattino, e sul posto sono in corso le operazioni di bonifica e il controllo da parte dei vigili del fuoco sulla eventualità che parte del carico sia caduto nel sottostante corso d’acqua.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]