Meteo Liguria, giornata soleggiata e temperature oltre la media

Il campo di alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo proteggendo il Nord Italia e la Liguria dalle perturbazioni in arrivo e mantenendo condizioni di tempo stabile e temperature oltre la media stagionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Mercoledì 11 Giugno 2025

Mattinata stabile e soleggiata su tutta la regione, con al più qualche leggera velatura.

Al pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con cieli sereni o al più velati, in particolare sul settore centro-orientale.

Venti deboli a regime di brezza

Mare calmo o quasi calmo

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +28°C/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +9°C/+18°C e massime tra +24°C/+33°C