Arte Genova vende all’asta appartamenti e posti auto, ecco dove sono

Genova – Appartamenti da 32mila euro, posti auto da 10mila euro e persino una palazzina di 400 mq con parco e terreni a prezzi davvero concorrenziali. Sono alcune delle offerte contenute nel bando per la vendita a libero mercato di immobili e beni del patrimonio di ARTE Genova in vendita al miglior offerente ancora per una settimana.

Chi desidera partecipare al bando, avviato senza troppo clamore lo scorso 19 maggio e che prevede la vendita di ben 27 immobili a prezzi “molto interessanti” ha tempo ancora una settimana per fare la sua offerta vincolante e poi si passerà alla valutazione degli importi offerti e ad aggiudicare gli immobili.

In caso di parità ci saranno altri 5 giorni per una “controfferta” e se ancora due o più concorrenti manterranno la stessa cifra offerta si procederà “per estrazione” ovvero a sorte.

Il patrimonio Arte in vendita è piuttosto variegato ed offre appartamenti anche in zone esclusive come Castelletto e Foce, una villa ma anche – e non meno interessanti – box e posti auto in quartieri dove i prezzi di partenza sono decisamente più alti.

Appartamenti in vendita si trovano anche a Cornigliano, Sampierdarena, Sestri Ponente, San Quirico, Trasta ma anche “fuori porta” ad Arenzano, Masone e Sestri Levante.

Sul sito di Arte Genova si possono trovare tutte le informazioni sugli immobili in vendita, sulle loro condizioni, foto e piantine e il prezzo di partenza che deve essere superato nell’offerta.

Chiunque può presentare un’offerta, vincolante e irrevocabile per 180 giorni dopo la scadenza del bando. Per presentarla occorre aggiungere alla documentazione un assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, e intestato ad Arte Genova, per un importo pari al 10% del prezzo a base di gara. Ovviamente l’assegno verrà restituito a tutte le persone che avranno partecipato senza però aggiudicarsi l’immobile.