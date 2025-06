Sampierdarena, distrugge un distributore H24 e ruba merce, fermato

Genova – Stavano camminando in via Cantore, a Sampierdarena quando hanno notato una persona che colpiva con un oggetto un distributore H24 per poi prelevare della merce.

E’ successo ieri sera e fortunatamente le persone hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato rapidamente una volante della polizia.

L’uomo stava colpendo ripetutamente le macchinette, prima con una bottiglia e poi con una pietra, infrangendo il vetro, per asportare diverse lattine e occultarle nel suo zaino.

Gi agenti hanno bloccato l’uomo mentre cercava di darsi alla fuga.

Nel suo zaino sono state ritrovate le lattine appena trafugate e, nei pressi delle macchinette, gli oggetti utilizzati per danneggiare il vetro.

Il proprietario dell’esercizio commerciale, messo a conoscenza, in sede di denuncia, ha quantificato il valore complessivo dei danni in circa 2000 euro.

Il 49 enne, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato in attesa della direttissima di questa mattina