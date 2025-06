Vado Ligure piange la scomparsa di ‘Partigiano Gin’, aveva 100 anni

Vado Ligure (Savona) – Vado Ligure in lutto per la scomparsa, ieri, di Sergio Leti, noto come il “partigiano Gin”. Nato l’8 aprile 1925, lo storico partigiano vadese aveva compiuto 100 anni due mesi fa.

Nel novembre del 1943, ancora 18enne, “Gin” aveva dato vita, insieme ad altri 7 compagni, al primissimo nucleo di combattenti partigiani di Vado, con base presso il Teccio del Tersè. Pochi mesi dopo aveva perso la madre Clelia Corradini, anche lei partigiana: catturata dai tedeschi, fu giustiziata dal tenente Zotti delle brigate nere il 24 agosto 1944, dopo il rifiuto di spararle da parte di alcuni soldati del plotone di esecuzione.

Figura amatissima a Vado e in tutta la provincia, sempre vicino alle istituzioni, Sergio Leti non aveva mai smesso di testimoniare la sua Resistenza. Per le sue gesta aveva ottenuto la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

“E’ stato un testimone instancabile della Resistenza e difensore dei valori di libertà, giustizia e democrazia – ricordano dal Comune di Vado Ligure – La sua vita è stata un esempio di coraggio e coerenza, un punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutti coloro che credono in un futuro antifascista e nella democrazia”.

“La sua memoria continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto, nelle lotte di ieri e di oggi – aggiunge il sindaco Fabio Gilardi – Grazie Gin, per quello che sei stato e che continuerai ad essere, attraverso il ricordo e l’impegno di tutti noi”.

