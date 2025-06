Sanremo, rissa nella notte in pieno centro: due persone all’ospedale

Sanremo (Imperia) – Una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone è avvenuta nella notte nella zona centrale di Sanremo, in piazza Colombo, dove diverse persone si sono affrontate svegliando i residenti e attirando l’attenzione di coloro che si trovavano per strada.

Al momento non è chiara la causa che ha scaturito la violenza, mentre sono due le persone che sono rimaste ferite a seguito dell’accaduto. Entrambe sarebbero state colpite con violenza da alcune bottiglie di vetro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno medicato sul posto i due feriti e li hanno successivamente trasportati all’ospedale. Inoltre, sono giunti sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per risalire a tutte le persone che hanno partecipato alla violenta rissa.

Per facilitare le indagini, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

