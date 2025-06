Treni, tra giovedì e venerdì 24 ore di sciopero. Tutte le informazioni

Liguria – Pesanti disagi alla circolazione ferroviaria sono previsti per la giornata di venerdì 20 giugno a causa di uno sciopero a livello nazionale indetto dalle sigle sindacali e che vedrà i lavoratori di Trenitalia, Trenord e del Gruppo FS incrociare le braccia.

Lo sciopero inizierà alle ore 21 della giornata di giovedì 19 giugno e terminerà alle ore 21 di venerdì 20 giugno. Ecco, di seguito, la nota diffusa da Trenitalia:

“Dalle ore 21:00 di giovedì 19 alle ore 21:00 di venerdì 20 giugno, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. Lo sciopero non include il personale della Sala Circolazione della Sardegna di RFI e il personale mobile del Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia.

Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

