Camporosso, donna travolta da un’auto, è grave

Camporosso (Imperia) – Restano gravi, all’ospedale Borea di Sanremo, le condizioni della donna di 52 anni travolta ieri sera dal rimorchio di un mezzo per il trasporto di cavalli che percorreva via Udine.

La donna è stata sbalzata pericolosamente a terra ed ha riportato ferite anche gravi che hanno fatto scattare la richiesta di soccorso.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e la donna è stata soccorsa e stabilizzata e successivamente accompagnata al pronto soccorso dove si trova ricoverata in gravi condizioni di salute.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della scena e le responsabilità