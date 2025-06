Genova, incidente in Sopraelevata: mattinata di traffico in tilt

Genova – Mattinata di pesanti disagi al traffico tra la Sopraelevata, via Cantore e l’uscita del casello autostradale di Genova Ovest a causa di un incidente che si è verificato nella carreggiata che viaggia in direzione levante della strada Aldo Moro.

Il sinistro stradale avrebbe coinvolto due veicoli che si sarebbero tamponati, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sono state molto più pesanti le ripercussioni sul traffico: al fine di rimuovere i veicoli incidentati e di ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto sono giunti i soccorsi. Queste operazioni hanno reso necessaria la momentanea chiusura dell’accesso alla Sopraelevata da via Cantore e quello dall’Elicoidale, mandando inevitabilmente in tilt il traffico nella zona coinvolta.

Forti rallentamenti si registrano anche nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Genova Ovest.

