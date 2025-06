Genova, principio di incendio in via Mogadiscio, riaperto traffico

Genova – E’ stato riaperto intorno alle 14,15 il traffico veicolare in via Mogadiscio, in val Bisagno, interrotto intorno alle 12,30 a causa di un principio di incendio.

L’allarme è scattato all’ora di pranzo e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e per consentire le operazioni di soccorso e di intervento la polizia locale ha chiuso la via al traffico con notevoli disagi per i residenti della zona.

I pompieri hanno velocemente domato le fiamme e il traffico è stato riaperto prima a senso unico alternato e poi a pieno regime