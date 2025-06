Tragedia a Portofino, sub accusa un malore durante un’immersione e muore

Portofino (Genova) – Una tragedia è avvenuta nel corso della mattinata odierna a Portofino, dove un sub di 45 anni è morto durante un’immersione.

Le persone che si trovavano impegnate con lui si sono accorte del malore, l’hanno soccorso e riportato a riva dove ad attenderli erano presenti i sanitari del 118.

I medici hanno a lungo tentato di rianimare l’uomo ed è stato allertato anche l’elicottero per velocizzare il trasporto in ospedale. Purtroppo i tentativi si sono rivelati vani e non si è potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di 45 anni che sarebbe originario della Toscana. Al momento non ancora da chiarire le cause del decesso.

