A Voltri si lavora per riaprire la Spiaggia dei Bambini

Genova – Una vera e propria lotta contro il tempo, sul litorale di Voltri, per aprire prima possibile la Spiaggia dei Bambini che rischiava di dover interrompere la sua attività in favore dei più piccoli. Con l’insediamento del nuovo Municipio e del neo presidente Matteo Frulio, infatti, la struttura sta rapidamente prendendo forma dopo i ritardi e le difficoltà che avevano messo a rischio la riapertura.

Il personale tecnico del Municipio sta montando strutture e attrezzature e presto, secondo le previsioni, la spiaggia attrezzata voluta per i bambini e persone con disabilità tornerà in attività grazie ad Arciragazzi Prometeo.

“Stamattina – scrive il presidente Frulio – grazie agli operai dell’Area Tecnica del Municipio VII Genova Ponente e ai preziosi volontari che da giorni corrono per far ripartire il servizio, sono terminate le installazioni dei pergolati della Spiaggia dei Bambini. Dovranno essere collocate ancora alcune cose e sostituite alcune attrezzature di contorno ma la macchina può partire, superando le previsioni nefaste e le superficialità dei mesi precedenti.

Tutto questo grazie alla caparbietà dell’Arciragazzi Prometeo, dei volontari e alla velocità degli operai municipali che (con l’intera squadra per garantire celerità a tutto l’intervento) hanno montato le strutture e fatto lavori di piccola manutenzione”.

“È stato il primo atto che ho firmato – spiega Frulio – quello di impiegare tutte le forze dell’Area Tecnica per contribuire ad avviare le strutture. Perchè era giusto. Perchè era importante. In ricordo di Roberto Bruzzone che l’ha voluta, per la volontà di Yuri e per il benessere dei bambini di tutta Genova che usufruiranno di questi servizi. Sono certo che il Comune, grazie al prezioso aiuto di Rita Bruzzone, programmerà le cose a dovere anche per il futuro, immediato e lontano, in squadra”.

Nei prossimi giorni verrà comunicata l’apertura ufficiale che garantirà a bambini e ragazzi una spiaggia dove trascorrere ore liete, con personale per l’animazione e l’inclusione.