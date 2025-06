Maturità al via anche in Liguria con la prova di italiano

Liguria – Prima prova scritta per l’esame di Maturità per gli studenti liguri. Si inizia con la prova di italiano e le buste che verranno aperte intorno alle 8 per conoscere le “tracce” che gli studenti potranno sviluppare nelle successive 6 ore messe a disposizione dalle commissioni.

Record di studenti non ammessi all’esame in Liguria, che sfiora il 5% dei bocciati e domani, giovedì 19 giugno, si parte con la seconda prova scritta che cambia a seconda dell’indirizzo scolastico.

Pausa nel fine settimana per i ripassi dell’ultima ora e poi, a partire da lunedì 23 giugno scattano i colloqui con i singoli candidati a confronto con le commissioni esaminatrici.

Nelle ultime ore c’è stata la consueta “caccia alla traccia” con le ormai intramontabili leggende metropolitane su scuole italiane in Australia che iniziano l’esame quando in Italia è ancora buio e quindi con la possibilità – in realtà un fake – di conoscere in anticipo le tracce d’esame e con le consuete ed altrettanto intramontabili presunte “fughe di notizie” e ritrovamenti di buste con le tracce “dimenticate” nei luoghi più improbabili da insegnanti “distratti”.

Nella realtà ogni studente dovrà fare ricorso alle sue abilità e utilizzare con calma tutte le 6 ore messe a disposizione per la prima importantissima prova di Italiano. Uno dei pilastri dell’esame di Maturità da quando esiste ed uno dei punti importanti da segnare per un buon esame.

In Italia gli studenti che si presentano questa mattina all’esame sono ben 524.415, in leggera flessione rispetto a quello del 2024, quando erano 526.317 (-0,4%).