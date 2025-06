Genova, infortunio sul lavoro a Borgoratti: operaio all’ospedale

Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato nel corso della mattinata odierna nel quartiere genovese di Borgoratti. É accaduto in un cantiere edile di via Sapeto, dove un operaio che stava lavorando è caduto da alcuni metri di altezza finendo rovinosamente a terra.

Nell’impatto l’uomo ha riportato alcune ferite e contusioni ad una gamba, tanto da rendere necessario l’arrivo sul posto dei sanitari del 118. I medici hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine e i tecnici dello Psal: sono stati avviati gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]