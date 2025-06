Nessie Guerra, la giovane madre italiana ancora prigioniera in Egitto

Sanremo (Imperia) – Continua a chiedere aiuto, apparentemente inascoltata, Nessie Guerra la giovane italiana letteralmente intrappolata in Egitto e costretta a vivere in segreto, spostandosi spesso da una località all’altra, nel disperato tentativo di evitare l’aggressione del marito, cittadino italiano con origini egiziane e la probabile sottrazione della figlioletta, nata nel paese nord-africano e “contesa” con il padre.

Nessie Guerra è apparsa nuovamente in un collegamento con la trasmissione Rai Chi l’ha visto che da mesi segue il suo caso disperato e la vicenda della giovane che sembra essere stata abbandonata dalle autorità italiane nonostante la delicata situazione.

La giovane, dopo aver sposato in Italia il compagno egiziano, che nel frattempo aveva preso la cittadinanza italiana, si era trasferita in Egitto scoprendo solo dopo che il marito era ricercato in Italia per una condanna per stalking e violenza nei confronti di una giovane genovese.

Nell’acceso confronto che ne era scaturito, la donna aveva comunicato l’intenzione di voler ritornare in Italia portando la figlioletta nata nel frattempo.

Una richiesta che ha scatenato la reazione dell’uomo che ha denunciato la donna per tradimento (un reato in Egitto) e per prostituzione, chiedendo al giudice egiziano di togliere la patria potestà alla donna e di affidare a lui la piccola.

Ne era nata una complessa vicenda giudiziaria che ha portato Nessie Guerra a trascorrere alcuni giorni in un carcere egiziano, in condizioni di estremo disagio e ad affrontare un processo per reati mai commessi e supportati da foto e filmati realizzati nei momenti di intimità con il marito che risulta essere presente nelle immagini che non sembrano provare alcuno dei reati ipotizzati.

Nessie Guerra ha però perso la patria potestà e da allora si nasconde, supportata dai genitori, per evitare di perdere la bambina e per proteggersi dalle reazioni violente del marito che la avrebbe più volte minacciata e aggredita.

L’uomo era stato anche arrestato nei mesi scorsi ma è recentemente uscito dal carcere e Nessie Guerra teme che la stia ora cercando per un regolamento di conti che potrebbe avere conseguenze tragiche.

Eppure la giovane italiana risulterebbe priva di protezione (diplomatica e fisica) e nel corso della trasmissione Chi l’ha visto ha ribadito di temere per la propria vita e per quella della bambina e ha ripetuto il suo appello al Governo italiano ed al ministro Tajani affinchè si intervenga a sua protezione e, per vie diplomatche, per il suo rientro in Italia.

Nessie Guerra, però, non vuole lasciare la figlioletta e questo complica la situazione perché la bambina è legalmente affidata alla nonna paterna e non può lasciare il paese senza il “permesso” di lei o del padre.

Una vicenda complicata sotto il profilo diplomatico e del diritto internazionale ma che potrebbe trovare una “soluzione” di emergenza, nella tutela fisica di madre e figlia che, per le normative italiane, sono cittadine italiane sino a prova contraria.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]