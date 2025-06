Sesta Godano, bambino di 4 anni travolto da auto, arriva l’elicottero

Sesta Godano (La Spezia) – E’ stato trasportato con la massima urgenza in elicottero, all’ospedale Gaslini di Genova il bambino di quattro anni travolto da un’auto in via Roma, nel comune di Sesta Godano, nello spezzino.

Il piccolo sarebbe stato centrato da un veicolo che lo ha scaraventato a terra.

Subito soccorso, il piccolo ha riportato diverse escoriazioni e ferite ma è il timore di gravi lesioni interne che ha spinto il personale sanitario a richiedere il trasporto urgente al pronto soccorso del Gaslin, specializzato nelle cure pediatriche.

Il piccolo è stato stabilizzato mentre sul posto arrivava l’eliocottero Drago dei Vigili del Fuoco che ha caricato il ferito e i medici e ha ripreso il volo attraversando la Liguria alla massima velocità consentita.

Il bambino si trova ora ricoverato nell’ospedale genovese mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

