Autostrade, incidente in A10 sul ponte San Giorgio: code chilometriche

AGGIORNAMENTO – Ci sarebbero quattro feriti a seguito dello scontro. Tutti sono stati trasportati all’ospedale, fortunatamente le loro condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente pensato. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale che stanno gestendo il traffico ed effettuando i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

Genova – Un incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo della giornata di oggi, venerdì 20 giugno, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia. É accaduto nel tratto compreso tra il casello Genova Aeroporto e il bivio con l’A7, dove alcuni veicoli che stavano percorrendo il ponte San Giorgio si sarebbero scontrati tra loro.

Al momento sono ancora da chiarire le cause dell’incidente così come le condizioni delle persone alla guida dei mezzi coinvolti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico. La coda ha raggiunto una lunghezza di circa 6km proprio in direzione Genova con decine di auto e mezzi pesanti rimasti incolonnati nel traffico.

Sono tante, infatti, le persone che in queste ore si sono messe in viaggio con i mezzi privati anche a causa dello sciopero generale che riguarda, tra gli altri, i trasporti

