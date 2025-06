Genova, grosso nido d’api in una intercapedine, intervento a Cornigliano

Genova – Da qualche tempo sentivano un forte ronzio proveniente dal contro soffitto e quando hanno chiamato un’impresa per un controllo hanno scoperto un grosso nido d’api.

Sorpresa per una famiglia che vive in un appartamento posto all’ultimo piano di un palazzo d’epoca e che ha scoperto che il rumore proveniente dall’intercapedine del tetto non era causato da un problema elettrico ma da una colonia d’api che è sciamata chissà come nello spazio tra il controsoffitto ed il cannicciato con cui, un tempo, veniva “chiuso” lo spazio tra il tetto e l’appartamento.

A questo punto la famiglia ha dovuto interpellare un apicoltore che, dopo aver aperto un varco nel controsoffitto, ha raccolto il grosso nido con oltre 30mila api.

Ovviamente la famiglia ha dovuto lasciare temporaneamente l’appartamento per evitare spiacevoli punture ma l’operazione si è svolta rapidamente e senza troppi danni.

Le api sono state raccolte e trasferite in un “portasciami” e poi trasportate in un apiario dove hanno trovato una nuova casa, all’interno di un’arnia.

In questo periodo le sciamature sono numerose. La vecchia regina abbandona la colonia con un certo numero di api operaie e vola via per fondare una nuova colonia mentre la nuova regina nasce e si trova con il nido già costruito e tutto il necessario a far crescere la sua famiglia. Si tratta del modo con cui, da milioni di anni, le api si propagano sul nostro Pianeta.

Ovviamente in campagna e lontano dalle abitazioni trovano tronchi d’albero e spazi tra le rocce mentre in città è possibile che volino tra le case e finiscano per stabilirsi in luoghi non certamente adatti.

Per questo motivo, quando si incontra uno sciame è bene chiamare subito i vigili del fuoco che dirotteranno la segnalazione ai gruppi di apicoltori volontari che intervengono appena possibile e gratuitamente se non occorrono interventi particolarmente laboriosi o, come in questo caso, un intervento sulla muratura.

Esistono anche associazioni di apicoltori come AlpaMiele e Apiliguria o gruppi su Facebook come gli Amici delle Api dove è possibile chiedere aiuto o segnalare la presenza di sciami di api.

E’ invece assolutamente proibito uccidere le api o far loro del male.