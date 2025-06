Pieve di Teco, operaio cade per diversi metri, arriva l’elicottero

Pieve di Teco (Imperia) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’operaio di circa 30 anni caduto ieri sera lungo un sentiero dove si era recato con i colleghi per una riparazione sulle linee elettriche.

L’incidente verso le 19 quando l’uomo è caduto per alcuni metri percorrendo il sentiero che lo avrebbe riportato ai mezzi di trasporto dell’azienda per poi rientrare a casa.

Subito soccorso dai colleghi, l’uomo ha avvertito forti dolori e subito sono scattate le operazioni di soccorso con il persone del 118 che è arrivato con ambulanza e automedica.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed il soccorso alpino e l’operaio ferito è stato immobilizzato sulla speciale barella anti traumi spinali e poi trasferito con l’elicottero Grifo sino all’ospedale in codice rosso, il più grave.

Fortunatamente, però, i medici avrebbero riscontrato solo la frattura di un braccio e lesioni non gravi dovute alla caduta.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]