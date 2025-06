Arenzano, forte temporale con raffiche di vento e grandine

Arenzano (Genova) – Un forte temporale e poi le raffiche di vento, fortissime, accompagnate dalla grandine e dal downburst, il vento forte di caduta che assomiglia ad una tromba d’aria.

E’ particolarmente intenso il temporale che ha interessato questo pomeriggio la località di mare del ponente genovese.

Improvvisamente il cielo si è oscurato e nel giro di pochi minuti il tempo è cambiato radicalmente passando dal caldo soffocante alla grandine.

Sulla statale Aurelia auto e moto ferme nelle gallerie, specie per i motociclisti sorpresi dal maltempo ma anche per gli allagamenti della strada.

Dalle 18 è in vigore l’allerta gialla per temporali nel centro della Liguria e proseguirà sino alla mezzanotte.

In corso anche alcuni interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e torrenti in piena.