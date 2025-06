Celle Ligure, trovato il primo nido di tartaruga marina del 2025

Celle Ligure (Savona) – Verrà sorvegliato e monitorato dai volontari e dai ricercatori il primo nido di tartaruga Caretta caretta ritrovato questa estate in Liguria.

A scoprirlo i bagnini di uno stabilimento di Celle che hanno fortunatamente riconosciuto sulla sabbia le impronte lasciate da una tartaruga marina e hanno isolato l’area e chiamato la Guardia Costiera che, a sua volta ha attivato il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT).

Un naturalista di Arpal si è recato sul posto e dopo alcune verifiche di rito ha confermato la presenza del nido, a 11 metri dalla riva e 37 cm di profondità, con presenza di numerose uova deposte.

Il nido è stato isolato e protetto dal passaggio dei bagnanti e verrà tenuto sotto stretta osservazione dal GLIT che è composto da Acquario di Genova Università di Genova (Distav)

Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Allo studio della straordinaria nidificazione della Caretta caretta in Liguria, osservato solo negli ultimi anni coinvolge anche altre associazioni come Menkab e Delfini Del Ponente APS

Ricercatori e volontari chiedono, in caso di avvistamenti di tracce o esemplari in deposizione, di chiamare subito il 1530 o il 112.