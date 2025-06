Meteo Liguria, torna il tempo stabile e soleggiato

Le correnti fresche e umide che hanno portato nuvole e temporali sulla Liguria ed un brusco calo delle temperature nella notte, lasciano spazio al nuovo rinforzo anticiclonico sul bacino del Mediterraneo che riporterà tempo stabile e in prevalenza soleggiato già da oggi e più decisamente da domani, lunedì 23 giugno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Domenica 22 Giugno 2025

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento più consistente nelle prime ore a levante.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, non si esclude qualche piovasco o breve rovescio associato su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Asciutto con cieli sereni o, al più, poco nuvolosi sul resto della regione. In serata, tempo stabile con il transito di qualche sottile velatura a partire da ponente.

Venti al primo mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con raffiche fino a tesi o forti sul settore centrale. A seguire e fino al termine della giornata, la ventilazione si disporrà da Ovest/Sud-Ovest, con intensità debole o moderata.

Mare tra quasi calmo e poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+24°C e massime tra +26°C/+30°C

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+19°C e massime tra +26°C/+32°C