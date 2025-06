Recco ospita il Raduno Fiat 500

Recco ospita oggi, domenica 22 giugno 2025 il 3° Raduno FIAT 500: “in giro per i due Golfi” con auto d’epoca e derivate sino al 1977.

Appuntamento in piazza Nicoloso a Recco e poi il giro turistico a Camogli, Santa Margherita Ligure e Rapallo

L’evento è organizzato dal Coordinamento dei Golfi Tigullio e Paradiso del FIAT 500 Club di Garlenda.

“Mostrare le FIAT 500 e far risentire i suoni di un tempo durante il giro – spiegano gli organizzatori – è Il modo migliore per far apprezzare le nostre macchine, patrimonio di tutti. Mostrarle in piazza è il modo più semplice per richiamare ricordi di un passato “lontano” ma nel cuore di tutti”.

Questa mattina, a partire dalle 8,30 le Fiat 500 si sono posizionate per mostrarsi al pubblico in piazza Nicoloso davanti al Comune di Recco.

Le auto poi partiranno per un giro turistico nei comunidi Camogli, Santa Margherita e Rapallo.