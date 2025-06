Genova, al Canile di Monte Contessa molti gatti in attesa di adozione

Alcuni di loro sono nati per strada, alcuni sono stati abbandonati e si sono adattati alla vita randagia, altri ancora sono sempre vissuti in un appartamento, ma una cosa li accomuna: sono tutti gatti che, per un motivo o per l’altro, si sono ritrovati in canile.

Genova – Un appello ad adottare i tanti gatti presenti in questo periodo al canile di Monte Contessa. A lanciarlo l’associazione UNA che gestisce la struttura e i cui volontari accudiscono ogni giorno cani e gatti ospitati nella struttura.Se la presenza di cagnolini (e cagnoloni) da adottare è sempre più nota, però, non sono in molti a sapere che è possibile anche adottare splendidi gatti in salute, coccoloni e gocherelloni che purtroppo hanno avuto la sfortuna di essere abbandonati (o peggio) e che sono alla ricerca di famiglie che se ne prendano cura.“In questo momento – scrivono i volontari dell’associazione UNA – in canile sono presenti tantissimi gatti in cerca di casa, gatti meravigliosi, che in pochi decidono di prendere in considerazione, solo perché sono adulti”.

E’ anche possibile aiutare gli ospiti del canile donando cibo ed oggetti necessari al loro benessere acquistandoli nelle liste di Amazon, da Il Cucciolo al Mercato Orientale, Zampalesta in Piazza Rossetti, Spazio Animale in Via Monticelli, Farmacia Papa in via San Lorenzo, negozi DM, Prodet di via Sestri e Tigotà di via Sestri, via Fiumara, via Cornigliano, via Rolando e via Camozzini.