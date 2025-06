Genova, maxi-rissa in carcere a Pontedecimo: due detenuti all’ospedale

Genova – Una violenta rissa che ha coinvolto diversi detenuti è avvenuta tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri all’interno del carcere di Pontedecimo.

Al momento non è chiaro cosa abbia scaturito la violenza, ma quel che è certo è che l’episodio ha richiesto l’intervento d’urgenza di diversi agenti della Polizia Penitenziaria, con del personale giunto anche dal carcere di Marassi, per riportare la situazione sotto controllo.

Sul posto sono giunte anche le ambulanze che hanno prestato le cure necessarie alle persone rimaste ferite. Sono due i detenuti trasportati all’ospedale San Martino: uno presentava una profonda ferita alla testa e un altro una sospetta frattura.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, sono state avviate le indagini per ricostruire quanto successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]