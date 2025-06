Imperia, auto si ribalta e precipita da una fascia: grave un uomo

Imperia – Ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da verificare, andando a finire fuori strada e precipitando per una fascia con un volo di diversi metri. É accaduto questa mattina in via Vittorio Veneto ad Imperia e alla guida dell’auto si trovava un uomo di 75 anni, che è rimasto ferito in maniera grave.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che nel grave incidente non sia rimasta coinvolta nessun’altra macchina. L’auto incidentata, invece, è precipitata per diversi metri, terminando la sua corsa più in basso.

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono giunti i soccorsi che hanno prestato le prime cure necessarie nei confronti dell’uomo e, per velocizzare il trasporto in ospedale, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

Una volta caricato a bordo, il 75enne è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, le quali hanno effettuati gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

