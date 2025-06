Genova, appartamento a fuoco in Oregina: soccorsi sul posto

Genova – Attimi di grande paura questa sera in via Paolo dalla Cella, nel quartiere genovese di Oregina, dove un appartamento di un palazzo ha improvvisamente preso fuoco.

Le fiamme e la densa coltre di fumo nera sono state notate dai residenti della zona anche da diverse decine di metri di distanza.

Tante le chiamate ai numeri di emergenza. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, mentre la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico proprio per consentire l’intervento dei soccorsi.

Al momento non è chiara l’eventuale presenza di persone rimaste ferite, così come non lo sono le cause del rogo.

