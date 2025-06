La Spezia, ultimati i lavori al Canile municipale

La Spezia ha finalmente un canile municipale più adeguato alle esigenze dei suoi “ospiti” e di chi li accudisce, con nuove srutture e nuovi spazi grazie ai lavori di ampliamento e riqualificazione realizzati dall’Amministrazione comunale

Il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino e all’assessore alla Tutela degli Animali Lorenzo Brogi, si è recato presso il Canile Comunale di San Venerio per visionare i lavori di ampliamento e riqualificazione realizzati dall’Amministrazione comunale. L’intervento ha interessato un’area di circa 3920 metri quadrati, situata al confine con il Comune di Vezzano Ligure.

I lavori, suddivisi in due fasi, hanno avuto come obiettivo la valorizzazione dell’immobile e il potenziamento dei servizi offerti dal canile municipale, con particolare attenzione al benessere degli animali e all’efficienza energetica della struttura. Il primo intervento, per un investimento complessivo di circa 250.000 euro, ha previsto lo sgombero dell’edificio esistente e delle aree circostanti dai rifiuti, inclusi materiali pericolosi come amianto e carta catramata. Successivamente si è proceduto alla demolizione di un fabbricato di circa 250 metri quadrati e alla realizzazione di una nuova recinzione che ha permesso di ridefinire gli spazi. Sono stati creati un’area parcheggio, uno spazio dedicato all’incontro tra animali e futuri adottanti, e una zona di servizio per la nuova struttura. È stata inoltre costruita una scala di collegamento con il canile esistente, installata una nuova linea fognaria e realizzato un impianto di illuminazione per la nuova area. Infine, è stata predisposta una platea per l’installazione di una casetta prefabbricata.

Il secondo intervento, del valore di circa 90.000 euro, ha completato il progetto con la costruzione di un nuovo gattile e di un locale di servizio, attraverso l’installazione di una struttura prefabbricata coibentata con copertura in lamiera grecata anch’essa coibentata, il tutto per una superficie complessiva di circa 30 metri quadrati.

I locali sono stati dotati di impianto elettrico, quadro elettrico dedicato e due punti di approvvigionamento idrico. A completamento dell’intervento è stato installato un impianto fotovoltaico da 6,4 kW, con inverter trifase da 10 kW e sistema di accumulo da 5 kWh, che si integra con l’impianto esistente, portando la produzione complessiva a 12,4 kW.

Con questi interventi si prosegue nel percorso di ampliamento e efficientamento della struttura, una delle migliori in Italia, che consente di offrire agli animali uno spazio più sicuro, accogliente e sostenibile. È un segno concreto dell’attenzione che questa Amministrazione dedica al benessere degli animali ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

“Al momento del nostro insediamento – ha spiegato il sindaco Peracchini – questa struttura si presentava trascurata e in condizioni critiche. Oggi, grazie al percorso di rinnovamento e agli investimenti messi in campo da questa Amministrazione, il Canile Municipale della Spezia è diventato una realtà all’avanguardia, dotata di numerosi servizi per cani e gatti, pensati per farli sentire il più possibile a casa, in attesa di essere accolti da una famiglia. Il nostro lavoro ha attirato l’attenzione di televisioni e media nazionali, che indicano il nostro canile come un esempio da seguire. Oggi inauguriamo ulteriori infrastrutture a servizio non solo dei nostri ospiti, ma dell’intera comunità: un nuovo gattile dedicato ai gatti affetti da FELV, un parcheggio, una nuova area di sgambamento, pannelli solari per la riduzione dei costi energetici e uno spazio destinato agli incontri pre-adozione. La civiltà di una comunità si misura anche dal modo in cui tratta gli animali, e noi possiamo dire con orgoglio di avere una struttura modello”.