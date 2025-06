Genova, incendio in via della Cella

Genova – Hanno visto del fumo uscire dalle finestre di un appartamento del palazzo vicino ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco.

Molta paura, ieri sera, in via della Cella, nel quartiere di Oregina, per il rogo divampato intorno alle 22,30 in un appartamento di un condominio.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ma i danni sono ingenti.

Le chiamate al numero di emergenza segnalavano fumo che usciva dalle finestra ma anche fiamme e la caduta di materiale in fiamme da una delle finestre.

I vigili del fuoco sono arrivato insieme ad una ambulanza e alle forze dell’ordine e dopo aver evacuato il palazzo, i pompieri sono entrati nell’abitazione spegnendo le fiamme

In corso le operazioni di bonifica e le indagini per risalire alle cause del rogo.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

notizia in aggiornamento