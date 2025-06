Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in porto a Genova. É accaduto nelle prime ore della giornata odierna, mercoledì 25 giugno, nei pressi di ponte Canepa, dove un operaio che si trovava su una scala è caduto e ha sbattuto con violenza il corpo sul terreno.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che sono giunti sul posto nel giro di alcuni minuti e hanno prestato le prime cure nei suoi confronti, per poi stabilizzarlo e trasportarlo in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Galliera di Genova.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio proprio mentre si trovava sulla scala.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e i tecnici dello Psal che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire le cause di quanto successo.

