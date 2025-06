Genova, torna il caldo: oggi e domani bollino giallo

Genova – Dopo un paio di giorni di respiro con temperature percepite un po’ più basse e il vento in leggero aumento, torna il caldo su Genova. Il Comune di Genova e la Protezione Civile hanno diramato il bollino giallo per le giornate di oggi 25 giugno e domani 26 giugno.

É previsto tempo soleggiato sia oggi che domani, con temperature massime che arriveranno fino ai 30°C/31°C, con quelle percepite che potrebbero essere anche più alte, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

L’invito alla cittadinanza, soprattutto nei confronti dei soggetti considerati più fragili, è quello di non uscire nelle ore più calde della giornata, di consumare pasti leggeri, di bere molta acqua e di prestare attenzione alla consumazione di cibo e farmaci.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]