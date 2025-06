Moneglia, incidente mortale in galleria: condannato l’automobilista

Moneglia (Genova) – É stato condannato a due anni di reclusione con sospensione della patente di guida il 49enne che il 2 giugno del 2023 si trovava alla guida della sua auto, quando travolse una moto che proveniva dalla direzione opposta, uccidendo la passeggera 54enne Simona Tolini, residente a Castiglione Chiavarese, e causando gravissime lesioni al compagno e conducente del motociclo, Maurizio Talo.

Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate a partire dai momenti successivi al tragico incidente, l’auto guidata dal 49enne aveva superato addirittura sette veicoli fermi al semaforo rosso e si era schiantata frontalmente con la moto che proveniva dalla direzione opposto. L’impatto fu violentissimo e causò la morte della donna e il grave ferimento dell’uomo.

“Accettare la morte improvvisa di una persona cara a causa di un incidente stradale è già di per sé estremamente difficile, ma venire a conoscenza della causa di questo incidente è stato un ulteriore shock per noi. Malgrado l’estrema gravità di quanto accaduto, non ci ha neppure mai chiesto scusa”, è stato il commento dei famigliari della vittima che si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni.

