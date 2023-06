Moneglia (Genova) – Restano gravissime, all’ospedale di Pisa, le condizioni dell’uomo coinvolto ieri in un gravissimo incidente stradale in cui ha perso la vita Simona Tolini, 54 anni, residente a Masso, nel comune di Castiglione Chiavarese.

I due viaggiavano su una moto che si è scontrata frontalmente con una vettura che percorreva le gallerie tar Sestri Levante e Moneglia in direzione contraria.

Nell’impatto, violentissimo, la donna è morta per le gravi lesioni subite mentre l’uomo è stato soccorso e trasferito in codice rosso (il più grave) all’ospedale di Pisa. A trasportarlo l’elicottero Pegaso del 118 della Regione Toscana.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la vettura abbia imboccato le gallerie nonostante il semaforo rosso ma saranno le indagini in corso a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

La strada tra Sestri levante e Moneglia è rimasta bloccata per ore con gravi disagi per chi doveva passare.