Genova, dopo i lavori l’angolo dell’aiuola finisce in mezzo alla strada, è polemica

Genova – Un’aiuola che finisce sulla carreggiata, mettendo a serio pericolo l’incolumità di coloro che transitano in macchine e, soprattutto, in moto e in bici. Accade lungo via Polonio, nel quartiere genovese di Bolzaneto.

A segnalare il pericolo sono stati diversi cittadini, che si sono rivolti alle autorità competenti e che hanno condiviso il problema anche sui profili Facebook e sui gruppi di quartiere della zona.

Dopo i lavori per la pista ciclabile, infatti, l’aiuola termina con un angolo a pochissimi centimetri da una delle due corsie, praticamente in mezzo alla strada, causando un serio pericolo per diverse persone anche perché risulterebbe molto difficile da notare soprattutto da alcuni metri di distanza.

In merito è intervenuto anche Michele Versace, presidente del Municipio Valpolcevera, che ha spiegato: “A fronte delle innumerevoli segnalazioni relative al marciapiede di via Polonio, informo che abbiamo inviato una nota scritta alla direzione lavori, che ha richiesto l’intervento della ditta esecutrice, affinché lo scempio venga eliminato. Nell’attesa che questo avvenga, la Polizia Locale disporrà il posizionamento di apposita segnalazioni di pericolo”.

