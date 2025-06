Genova, non si ferma all’alt dei Carabinieri e travolge uno scooter: ferita una donna

Genova – Folle fuga da film avvenuta questa mattina nella zona della Foce, tra via Tolemaide e corso Torino, dove un’auto non si è fermata all’alt dei Carabinieri e ha improvvisamente accelerato, dando il via ad un inseguimento che è terminato soltanto con un incidente.

In prossimità di un incrocio, infatti, la macchina in fuga avrebbe travolto una moto sulla quale viaggiava una donna di 50 anni, sbalzata con violenza sull’asfalto e rimasta ferita.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, mentre la viabilità è stata momentaneamente chiusa al traffico e la donna è stata sottoposta alle cure necessarie prima di essere trasferita all’ospedale Galliera in codice verde, di bassa gravità. Nonostante la violenza dell’impatto, non si troverebbe in gravi condizioni di salute.

L’uomo alla guida dell’auto che ha dato il via all’inseguimento si trova adesso in stato di fermo. Sono stati avviati le indagini e gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto e a scoprire il motivo per cui abbia deciso di non fermarsi all’alt dando il via ad una fuga che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per l’incolumità di pedoni, scooteristi e automobilisti presenti.

