La Spezia, incidente mortale nella galleria Marinasco, la vittima è Francesco Garofalo

La Spezia – Proseguono le indagini sul terribile incidente avvenuto all’interno della galleria Marinasco e che ha causato la morte, ieri pomeriggio di Francesco Garofolo, 44 anni e il ferimento di tre persone.

Stando alle prime ricostruzioni due auto si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria altri due veicoli ed uno motociclo sono rimasti a loro volta coinvolti.

A perdere la vita l’uomo alla guida di uno dei veicoli del primo violento impatto. All’arrivo dei soccorsi per Garofalo non c’era più nulla da fare. L’uomo viaggiava insieme al figlio che è sotto choc ed ha riportato diverse ferite.

Altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno visionando anche le riprese delle telecamere di sicurezza, presenti nella galleria, per cercare di capire cosa abbia causato il terribile incidente.

La galleria è rimasta chiusa per oltre tre ore per consentire le operazioni di soccorso prima e di bonifica dopo.

Francesco Garofalo viveva con la famiglia a Riccò del Golfo.

