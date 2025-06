Savona, giovane accoltellato nella notte: trasportato all’ospedale in codice rosso

Savona – Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine che stanno cercando di far luce su quanto accaduto nella notte a Savona, dove un giovane di 27 anni è stato soccorso in piazza Mameli con diverse ferite da taglio alla schiena e una sospetta frattura del setto nasale.

Soprattutto una delle ferite sarebbe stata giudicata molto profonda, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, quello di maggiore gravità. Sia durante i soccorsi che durante il trasporto all’ospedale il giovane non avrebbe mai perso conoscenza.

La Polizia di Stato si è messa al lavoro per ricostruire quanto successo e per capire i motivi che hanno portato all’accoltellamento. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Nelle prossime ore, oltre ad eventuali testimonianze di persone che potrebbero aver assistito alla scena, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]