Genova, non si ferma l’ondata di calore: tre giorni da bollino rosso

Genova – La Liguria e Genova continuano a rimanere nella morsa del caldo almeno per questo inizio di settimana. Dopo un weekend da bollino arancione, sale ulteriormente l’allerta per le alte temperature sul capoluogo. La Protezione Civile e il Comune di Genova, infatti, hanno diramato un livello di allerta 3 – bollino rosso – per le giornate di lunedì 30 giugno, martedì 1 e mercoledì 2 luglio.

Le temperature sono previste in ulteriore aumento e, soprattutto nelle ore più calde della giornata, potranno raggiungere o superare i 35 gradi.

L’invito, rivolto soprattutto ai soggetti più fragili, è quello di non uscire nelle ore più calde della giornata, di consumare pasti leggeri, di bere molta acqua e di prestare attenzione alla consumazione e alla conservazione di farmaci.

