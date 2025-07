Genova, tenta il furto in un ristorante in Albaro: arrestato 30enne

Genova – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine per un tentativo di furto avvenuto la scorsa notte all’interno di un locale di via Pisa, nel quartiere genovese di Albaro.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario del ristorante, che tramite le telecamere di videosorveglianza ha notato uno sconosciuto aggirarsi all’interno e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno notato la serranda nel negozio rialzata e un uomo nascondersi sotto il bancone, in un vano tentativo di nascondersi. Inoltre, fuori dal locale è stata trovata anche una moto rubata che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe servita allo stesso 30enne a darsi alla fuga dopo il furto.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere, mentre la moto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.

