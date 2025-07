Meteo Liguria, luglio inizia con il gran caldo

Il mese di luglio inizia con condizioni di stabilità e temperature ampiamente sopra la media del periodo che porteranno a condizioni di disagio fisiologico per caldo che a Genova fa scattare per oggi e domani il bollino rosso per ondate di calore.

I cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulla costa mentre è prevista instabilità pomeridiana crescente nelle aree interne nel corso della settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 1 Luglio 2025

Cieli sereni tra nottata e metà mattinata sui settori costieri, mentre saranno possibili leggere velature nei settori interni di Ponente, in dissolvimento entro mezzogiorno.

A partire dal primo pomeriggio andranno a svilupparsi i primi fenomeni convettivi sul comparto delle Alpi Liguri e sulla Val d’Aveto/Trebbia, con rovesci localmente intensi e qualche colpo di tuono.

I fenomeni pomeridiani andranno poi ad espandersi ai restanti settori dell’entroterra con piogge a carattere di rovescio.

Scarsa possibilità di piogge sul medio-ponente costiero con cumulogenesi confinata alle creste montuose.

Esaurimento dei fenomeni in serata con il ritorno di cieli sereni o al più velati su tutta la regione.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra metà mattinata e tardo pomeriggio. Netto rinforzo dai quadranti settentrionali in tarda serata con raffiche fino a 50-60km/h sui settori costieri centro-occidentali.

Mare calmo o quasi calmo sotto costa. Stirato o poco mosso al largo

Temperature minime stazionarie con locali picchi di +28/+29°C sul Genovesato e Savonese costiero. Massime: stazionarie sul Centro-Ponente e nell’entroterra, in lieve ed ulteriore aumento nello Spezzino

Sulla costa temperature minime tra +24°C/+29°C e massime tra +30°C/+36°C

Nell’interno temperature minime tra +14°C/+25°C e massime tra +27°C/+39°C (massimi in Val di Vara e Val di Magra)