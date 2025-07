Processo Ciro Grillo, il pm chiede 9 anni per tutti gli imputati

Tempio Pausania – Nove anni di reclusione. É questa la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, per Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta, i quattro giovani accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane ragazza italo-norvegese e di una sua amica.

I fatti risalgono al luglio del 2019 e sarebbero avvenuti nella villa del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, in Costa Smeralda.

Ai quattro imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche dovute alla giovane età. Questa mattina non erano presenti in aula, mentre tre di loro (Grillo, Capitta e Lauria) lo erano nella giornata di ieri.

La prossima settimana sarà il turno delle difese, prima che il giudice si pronunci nella sentenza.

