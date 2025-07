Caldo record in Liguria almeno sino a sabato

Il caldo estremo continua ad opprimere la Liguria con la terza giornata da bollino rosso e le previsioni meteo annunciano che resterà almeno sino a sabato.

Quarta giornata da bollino rosso per ondate di calore per domani, mercoledì 3 luglio e probabile prosecuzione anche venerdì e sabato.

Un peggioramento è invece previsto dagli esperti Meteo di Arpal per domenica con possibili piogge.

Resta nel frattempo il promontorio di alta pressione che continua a rimanere saldo sul bacino del Mediterraneo, determinando condizioni tempo stabile e soleggiato, disturbato solo da attività cumuliforme pomeridiana associata a qualche isolato temporale nell’interno.

Le temperature massime e minime sono ancora ben oltre la media del periodo.

Ecco le previsioni emesse da Arpal per domani, giovedì 3 luglio 2025:

Cielo generalmente sereno con addensamenti cumuliformi nel pomeriggio sulle zone interne che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali

Venti deboli variabili con moderati rinforzi mattutini sudoccidentali su Imperiese; locali brezze

Mare tra calmo o poco mosso

Temperature da disagio fisiologico per caldo fino a elevato