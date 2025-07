Genova, caduta calcinacci in via Oberdan, strada chiusa

Aggiornamento – Via Oberdan è stata riaperta al traffico intorno alle 8,30

Genova – Via Oberdan chiusa per caduta calcinacci, questa mattina, intorno alle 8, all’altezza del civico 94. A segnalarlo la polizia locale che ha previsto la chiusura del tratto di strada tra via Pittaluga e viale G. Franchini per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

I veicoli deviati su Via S. Ilario.