Genova, entra in un palazzo, disturba gli inquilini e morde un carabiniere intervenuto

Genova – Un 23enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo quanto accaduto negli scorsi giorni all’interno di un caseggiato situato nel quartiere genovese di Marassi.

Qui il giovane è entrato in maniera abusiva e ha iniziato a disturbare gli inquilini, che hanno richiesto così l’intervento dei soccorsi. Una volta intervenuti sul posto, i militari dell’arma hanno trovato il giovane in evidente stato di alterazione psicofisica che fin da subito ha opposto resistenza, arrivando persino a mordere ad un dito un militare, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale San Martino.

L’uomo è stato poi fermato e arrestato. Dovrà rispondere delle accuse di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico ufficiale.

