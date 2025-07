Genova piange Antonio Bozzi, storico libraio di via Cairoli

Genova – Se ne è andato a 88 anni, a causa di un improvviso malore e lascia un vuoto nel panorama culturale genovese. La città piange la morte di Antonio Bozzi, soprannominato Tonino, il mitico libraio della storica libreria Beuf-Bozzi di via Cairoli, una delle più antiche d’Italia.

Generazioni e generazioni di genovesi hanno acquistato i loro libri di studio nella sede di via Cairoli e recentemente erano rimasti colpiti dal trasferimento, come un fulmine a ciel sereno, della libreria chsi era spostata poco lontano.

Antonio “Tonino” Bozzi aveva proseguito l’attività del padre che, a sua volta, aveva rilevato nel 1927 la storica libreria Beuf.

Generazioni di librai, quindi, la famiglia Bozzi, con l’attività che si è spostata in via San Siro con locali più piccoli ma non meno ricchi di preziosi volumi e di tanta passione per una attività sempre più minacciata da grandi gruppi. L’attività di famiglia proseguirà con le figlie Paola e Laura, circondate in queste ore difficili dall’affetto di tanti amici e dai tantissimi clienti che anche solo una volta sono entrati nella libreria restando affascinati.

I funerali di Antonio Bozzi si terranno domani mattina, alle 11,30 nella chiesa di via San Siro.