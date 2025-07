Caldo e siccità, scatta il divieto di accensione fuochi

Liguria ancora stretta nella morsa del gran caldo e con precipitazioni quasi inesistenti e da domani, sabato 5 luglio scatterà lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco in prossimità dei boschi e, vige il divieto su tutto il territorio regionale, per l’abbruciamento di residui agricoli e forestali.

Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è vietato, in prossimità dei boschi e nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo, accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

La violazione dei divieti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell’art.52 della l.r. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000 con sanzioni economiche e conseguenze penali in caso di violazione e responsabilità nell’avvio di incendi.