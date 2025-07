Genova, incidente a Staglieno: tre feriti e traffico in tilt in Val Bisagno

Genova – Traffico in tilt questa mattina in Val Bisagno, a causa di un incidente avvenuto nella zona di Staglieno che ha portato anche al ferimento di tre persone.

Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle ore 8 all’incrocio tra via Piacenza e ponte Giulio Monteverde e avrebbe coinvolto più veicoli, tra i quali almeno un paio di moto. Il bilancio sarebbe di tre persone rimaste ferite, soccorse dalle due ambulanze e dell’automedica che sono giunte sul posto.

Sul luogo dell’accaduto si sono portati anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e si sono poi messi al lavoro per gestire il traffico nella zona. Le ripercussioni sulla circolazione sono state molto pesanti fin da subito, anche visto l’orario di punta, con centinaia di veicoli che sono rimasti bloccati a lungo sia in direzione nord che in direzione sud.

